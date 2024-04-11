Редкий выход: Билл и Хиллари Клинтон в элегантных образах появились на ужине в Белом доме

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, посетили государственный ужин в Белом доме, который президентские супруги Байдены организовали по случаю официального визита в США премьер-министра Японии Фумио Кисиду и его супруги Юко Кисиды.

Билл и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

Они вошли в книжную зону Белого дома, держась за руки. Это первый их общий выход на публичное мероприятие.

Билл был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные туфли.

Билл и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

На Хиллари было разноцветное широкое платье-балахон с флористическими мотивами. Аутфит она дополнила туфлями цвета металлик, золотым клатчем-футляром и золотыми украшениями.

Билл и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

Напомним, первая леди США Джилл Байден сияла на ужине в роскошном платье макси с "обнаженным" эффектом от Oscar de la Renta.

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