Редкий выход: дети герцогини Корнуольской появились на красной дорожке

На прошлой неделе в Королевском Альберт-Холле состоялся премьерный показ нового фильма об агенте 007 "Не время умирать".

Мы уже рассматривали роскошные образы герцогини Кембриджской и герцогини Корнуольской с этого мероприятия, куда дамы пожаловали в компании своих мужчин.

Герцогиня Камилла и герцогиня Кэтрин на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Но кроме них там, оказывается, присутствовали еще и дети герцогини Камиллы: 43-летняя Лора Лопес и ее старший брат – 46-летний Том Паркер-Боулз. Дети Камиллы очень похожи на их отца Эндрю Паркер-Боулза, за которого в далеком 1973 году вышла замуж 25-летняя Камилал Шанд.

Лора надела на светский выход черное бархатное платье в пол, которое слегка волочилось по полу. В руке она держала платок и маленький черный клатч с принтом в виде разноцветных жуков. Белокурые волосы женщины были распущены. Том шел чуть позади и был в смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке.

Дети герцогини Корнуольской - Лора и Том / Getty Images

Со своей мамой Камиллой ее дети не фотографировались на красной дорожке, вероятно потому, что герцогиня выполняла свои королевские обязанности и все время находилась рядом с супругом Чарльзом.

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