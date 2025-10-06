Редкий выход: испанские инфанты Кристина и Елена в деловых луках появились на церемонии

Инфанты Елена и Кристина / © Getty Images

Воскресным утром сестры короля Филиппа VI появились в Торрехон-де-Ардос. Обе хотели присутствовать на церемонии, проводимой по случаю праздника в честь святого покровителя мадридского муниципалитета.

Это было не просто церемониальное мероприятие, на котором им предстояло исполнить свою институциональную роль. Обе пришли с убеждением продемонстрировать свою поддержку Вооруженным силам.

Инфанта Кристина выбрала стиль сдержанных и элегантных тонов, в котором преобладают атласная отделка и металлические оттенки. Она надела светло-коричневый жакет с нежным цветочным принтом, серую блузку и свободные брюки из струящейся шоколадно-коричневой ткани. Ее образ дополняли туфли-лодочки на каблуках и металлический прямоугольный клатч.

Инфанты Кристина и Елена / © Getty Images

Инфанта Елена, в свою очередь, выбрала гораздо более яркий образ, отдав предпочтение блейзеру морковного оттенка и прямым белым брюкам, двухцветным туфлям и клатчу в тон. Образ инфанта дополнила золотым колье на шее и серьгами-кольцами, а также надела часы, несколько браслетов и колец, а в то время, как ее младшая сестра надела жемчужные серьги-висюльки. У обеих женщины были распущены волосы и был сделан макияж.

Напомним, их невестка — королева Летиция — на днях также вышла на публику в новом образе. Ее Величество в гороховой блузке и классических брюках посетила Лумбьер.