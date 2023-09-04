Редкий выход: княгиня Шарлин с мужем Альбером появилась на публичном мероприятии

Говорят князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин давно не живут вместе. Однако вместе иногда появляются на публичных мероприятиях.

Вчера вечером Альбер и Шарлин официально запустили первый общественный канал Монако TVMonaco. Снимки с мероприятия были опубликованы на официальной странице княжеской четы в Facebook.

Альбер и Шарлин вместе позировали для фотографий и проводили время за кулисами. Шарлин выглядела отлично и была одета в черный топ без рукавов и с V-образным вырезом на декольте, а также широкие молочные брюки, под которые подобрала остроносые кожаные туфли тоже черного цвета. Альбер был в темном костюме, белой рубашке и с красным галстуком.

Пара не комментирует слухи о том, что княгиня Шарлин уехала из дворца и теперь живет в другой стране. Более того, недавно семья вместе с детьми ездила на отдых, а это значит, что были достигнуты определенные договоренности о которых ни Шарлин, ни Альбер не намерены говорить публично.

Напомним, недавно мы вспоминали, какой была княгиня до встречи с князем Монако.

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