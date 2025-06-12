Редкий выход на мюзикл: Дональд Трамп в смокинге, Мелания — в элегантном платье и лабутенах

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп посетили премьеру мюзикла «Отверженные» в Центре Кеннеди в Вашингтоне. Супругов сфотографировали, когда они вышли из Белого дома и направлялись к автомобилю.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Для выхода в свет первая леди выбрала изысканный образ. На ней было элегантное черное асимметричное платье с драпировкой от итальянского Модного дома Bottega Veneta. Наряд был украшен акцентными золотыми деталями – одна была на плече, другая – на бедре.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Гладкая ткань, идеально окутывающая силуэт, подчеркнула стройную фигуру Мелании.

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Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Платье она дополнила остроносыми туфлями цвета металлик со вставками золотого металлика от Christian Louboutin.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди сделала укладку с мягкими локонами, макияж смоки-айс и с нежно-розовым блеском на губах и молочный маникюр. Мелания надела на лицо черные очки, а на руки золотые кольца.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку, которые скомбинировала с черными туфлями.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп приняла участие в мероприятии «Примите нашего ребенка на работу», которое состоялось в саду Жаклин Кеннеди, где предстала в белой рубашке от бренда Dolce Gabbana и белой юбке-карандаше с желто-коричневым цветочным принтом от Michael Kors.

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