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Редкий выход на мюзикл: Дональд Трамп в смокинге, Мелания — в элегантном платье и лабутенах
Супруги Трамп посетили Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.
Президент Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп посетили премьеру мюзикла «Отверженные» в Центре Кеннеди в Вашингтоне. Супругов сфотографировали, когда они вышли из Белого дома и направлялись к автомобилю.
Для выхода в свет первая леди выбрала изысканный образ. На ней было элегантное черное асимметричное платье с драпировкой от итальянского Модного дома Bottega Veneta. Наряд был украшен акцентными золотыми деталями – одна была на плече, другая – на бедре.
Гладкая ткань, идеально окутывающая силуэт, подчеркнула стройную фигуру Мелании.
Платье она дополнила остроносыми туфлями цвета металлик со вставками золотого металлика от Christian Louboutin.
Первая леди сделала укладку с мягкими локонами, макияж смоки-айс и с нежно-розовым блеском на губах и молочный маникюр. Мелания надела на лицо черные очки, а на руки золотые кольца.
Дональд Трамп был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку, которые скомбинировала с черными туфлями.
Напомним, Мелания Трамп приняла участие в мероприятии «Примите нашего ребенка на работу», которое состоялось в саду Жаклин Кеннеди, где предстала в белой рубашке от бренда Dolce Gabbana и белой юбке-карандаше с желто-коричневым цветочным принтом от Michael Kors.