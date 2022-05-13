Редкий выход: принцесса Беатрис с мужем Эдоардо появилась на светском мероприятии

Принцесса Беатрис редко появляется на светских мероприятиях и еще реже на красных дорожках. Но недавно вместе с мужем Эдоардо Мапелли Моцци они посетили просмотр фильма "Галоп по истории", который прошел в связи со стартом Королевского конного шоу в Виндзоре.

"Галоп по истории" - четырехактный спектакль в честь бабушки Беатрис - королевы Елизаветы II и ее платинового юбилея. В шоу участвуют более 500 лошадей и 1000 артистов.

Эпический финал шоу будет включать в себя редкое публичное появление королевских детей — все 12 правнуков королевы поедут в карете, чтобы отпраздновать 70-летие Ее Величества на престоле, пишет Royal Сentral.

В четверг вечером Беатрис и Эдоардо посетили показ фильма. Принцесса появилась на дорожке в цветочным принтом от The Vampire's Wife — бренда, который в последние годы стал фаворитом принцессы (его также любит и жена британского премьер-министра) и была обута в черные туфли на платформе и высоких каблуках. Ее муж был в бархатном черном пиджаке, белоснежной рубашке, галстуке-бабочке и брюках.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Getty Images

Напомним, королева Елизавета II сегодня впервые появилась на публике спустя два месяца отсутствия. Она приехала на это самое Конное шоу в Виндзоре и с тростью прошла к своему привычному месту. Ее сопровождал младший сын принц Эдвадр.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Читайте также: