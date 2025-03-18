Редкий выход: сын Трампа пришел на мероприятие со своей новой девушкой, одетой в гламурное мини-платье

Дональд Трамп-младший вместе со своей любимой побывал на гала-вечере у Палм-Бич.

Сын президента США – Дональд Трамп-младший – появился на торжественном вечере amfAR Palm Beach Gala, состоявшемся в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие он пришел в сопровождении своей новой девушки – 38-летней светской львицы и модели Беттины Андерсон.

Беттина выглядела эффектно в гламурном наряде. На ней было мини-платье, расшитое серебряными пайетками разного размера, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфит Андерсон дополнила серебряными босоножками на шпильках, украшенными каплевидными бусинами и клатчем цвета металлик. Она сделала укладку с мягкими локонами и макияж смоки-айс. В ушах у нее были массивные бриллиантовые серьги-гвоздики, а на запястье – элегантный бриллиантовый браслет.

Дональд Трамп-младший был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и черные замшевые мокасины.

Напомним, Дональд Трамп-младший в 2018 году расстался с моделью Ванессой Гейдон после 12 лет отношений. У них есть пятеро детей. В том же году Дональд начал встречаться с телеведущей Fox News Кимберли Гилфойл, с которой разошелся в 2024 году.

Читайте также: