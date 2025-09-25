- Дата публикации
Редкий выход в свет: итальянские принцессы в нежных образах появились на Неделе моды в Милане
Принцессы Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон-Сицилийские посетили Миланскую неделю моды.
Итальянские принцессы приехали на показ бренда Luisa Beccaria в рамках показа женской одежды Milan Womenswear весна-лето 2026 в Милане.
Мария Каролина выбрала для светского выхода бледно-розовый костюм, состоявший из топа и юбки длины миди, дополнив лук нюдовыми туфлями-лодочками из лаковой кожи и маленьким лаковым клатчем. Светлые волосы девушка уложила на бок, сделала нежный макияж и надела серьги с россыпью камней.
Ее сестра Мария Кьяра надела небесно-голубой костюм, состоявший из короткого жакета и юбки длины миди, который тоже дополнила маленькой нюдовой сумкой и туфлями-лодочками, как у Каролины. Ее волосы аккуратно были уложены в прическу по пробору, она сделала макияж в натуральных оттенках и надела сверкающие камнями серьги-клипсы.
Последний раз итальянские принцессы появлялись в светском обществе еще в мае, когда посещали Каннский кинофестиваль. Тогда сестры выбрали для выхода на красную дорожку эффектные черно-белые образы.