Редкий выход вместе: княгиня Шарлин взяла дочь Габриэллу на публичное мероприятие

Княгиня Шарлин много месяцев отсутствовала в Монако и общалась со своими детьми только по телефону или с помощью видеосвязи. Но сейчас, когда княгиня вернулась домой, она старается как можно больше времени проводить с детьми.

Шарлин опубликовала милое фото с дочерью принцессой Габриэллой. Мама и дочь готовятся к первому светскому выходу вместе. Известно, что юная принцесса и ее мама посетят Неделю моды в Монте-Карло, и Шарлин позаботилась о том, чтобы ее дочь была готова к этому торжественному моменту.

Княгиня поделилась фотографией, на которой она обнимается с Габриэллой, сидя на мягком пуфе. Обе одеты в красивые наряды. На Шарлин светлое золотистое платье с прозрачными рукавами, также можно рассмотреть ее новую прическу, а ее дочь одета в пышный наряд с цветами и рюшами.

"Мне нравился каждый момент подготовки моей принцессы к ее первому официальному светскому выходу", - написала Шарлин в подписи к фото.

Напомним, ранее мы писали, что Шарлин подписала со своим супругом Альбером II договор, согласно которому получает гонорар за то, что периодически будет появляться с мужем на публике и демонстрировать семейную идиллию. Говорят, князь Монако подписал "сверхконфиденциальный контракт" о выплате своей жене Шарлин более 10 миллионов фунтов стерлингов в год за выполнение ее королевских обязанностей.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

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