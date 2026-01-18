- Дата публикации
Редко это делает: принцесса Кейт приехала сама за рулем на официальное мероприятие
Ранее на этой неделе принцесса Уэльская самостоятельно доехала до Виндзорского замка на свое личное королевское мероприятие.
15 января принцесса Уэльская, являющаяся покровительницей женской сборной Англии по регби, провела в Виндзорском замке прием в честь победы команды на Кубке мира в сентябре 2025 года и лично приехала на мероприятие.
На видео, опубликованном фанатами в соцсети X, видно, как 44-летняя Кейт выходит из черного автомобиля со стороны водителя — в Великобритании это правая сторона дороги. Она закрыла за собой дверь, взяла зонтик у ожидающего помощника и вместе с ними вошла в замок дождливым днем.
Приезд Кейт одной привлекал внимание, поскольку на официальные мероприятия высокопоставленных членов королевской семьи обычно доставляют водители.
Однако этому могло быть простое объяснение: она живет неподалеку. Принцесса Уэльская и ее семья проживают примерно 5,5 км от Виндзорского замка, в поместье Форест-Лодж в Виндзорском Большом парке. Они переехали туда в октябре 2025 года из коттеджа Аделаида, перебравшись в более просторный дом.