Редко это делает: принцесса Кейт приехала сама за рулем на официальное мероприятие

15 января принцесса Уэльская, являющаяся покровительницей женской сборной Англии по регби, провела в Виндзорском замке прием в честь победы команды на Кубке мира в сентябре 2025 года и лично приехала на мероприятие.

На видео, опубликованном фанатами в соцсети X, видно, как 44-летняя Кейт выходит из черного автомобиля со стороны водителя — в Великобритании это правая сторона дороги. Она закрыла за собой дверь, взяла зонтик у ожидающего помощника и вместе с ними вошла в замок дождливым днем.

Приезд Кейт одной привлекал внимание, поскольку на официальные мероприятия высокопоставленных членов королевской семьи обычно доставляют водители.

Однако этому могло быть простое объяснение: она живет неподалеку. Принцесса Уэльская и ее семья проживают примерно 5,5 км от Виндзорского замка, в поместье Форест-Лодж в Виндзорском Большом парке. Они переехали туда в октябре 2025 года из коттеджа Аделаида, перебравшись в более просторный дом.