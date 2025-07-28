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Редко их носит: светские выходы принцессы Кейт в солнцезащитных очках
Членов королевских семей редко можно увидеть в солнцезащитных очках. И принцессу Уэльскую Кэтрин тоже.
Это связано прежде всего с королевским протоколом, о котором мы рассказывали ранее.
Обычно они носят очки от солнца на спортивных мероприятия, где это уместно, и всегда снимают их, если с кем-то здороваются и разговаривают, так как зрительный контакт очень важен.
Принцесса Уэльская преимущественно носит очки от солнца только на Уимблдонском теннисном турнире, ну и еще за редким исключением на нескольких мероприятиях.
Мы собрали несколько ее выходов в солнцезащитных очках, чтобы показать, какой оправе Кейт отдает предпочтение.
А вот принцесса Анна носит свои любимые очки от солнца от Adidas уже более двадцати лет и, похоже. не собирается искать им замену.