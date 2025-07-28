Редко их носит: светские выходы принцессы Кейт в солнцезащитных очках

Принцесса Кейт / © Getty Images

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Это связано прежде всего с королевским протоколом, о котором мы рассказывали ранее.

Обычно они носят очки от солнца на спортивных мероприятия, где это уместно, и всегда снимают их, если с кем-то здороваются и разговаривают, так как зрительный контакт очень важен.

Принцесса Уэльская преимущественно носит очки от солнца только на Уимблдонском теннисном турнире, ну и еще за редким исключением на нескольких мероприятиях.

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Мы собрали несколько ее выходов в солнцезащитных очках, чтобы показать, какой оправе Кейт отдает предпочтение.

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин и ее сестра Пиппа Миддлтон-Мэттьюз / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

А вот принцесса Анна носит свои любимые очки от солнца от Adidas уже более двадцати лет и, похоже. не собирается искать им замену.