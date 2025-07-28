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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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838
Время на прочтение
1 мин

Редко их носит: светские выходы принцессы Кейт в солнцезащитных очках

Членов королевских семей редко можно увидеть в солнцезащитных очках. И принцессу Уэльскую Кэтрин тоже.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

Это связано прежде всего с королевским протоколом, о котором мы рассказывали ранее.

Обычно они носят очки от солнца на спортивных мероприятия, где это уместно, и всегда снимают их, если с кем-то здороваются и разговаривают, так как зрительный контакт очень важен.

Принцесса Уэльская преимущественно носит очки от солнца только на Уимблдонском теннисном турнире, ну и еще за редким исключением на нескольких мероприятиях.

Мы собрали несколько ее выходов в солнцезащитных очках, чтобы показать, какой оправе Кейт отдает предпочтение.

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин и ее сестра Пиппа Миддлтон-Мэттьюз / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин и ее сестра Пиппа Миддлтон-Мэттьюз / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / © Getty Images

А вот принцесса Анна носит свои любимые очки от солнца от Adidas уже более двадцати лет и, похоже. не собирается искать им замену.

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