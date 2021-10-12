Редко носит: королева Елизавета II надела на мероприятие сапфировую брошку своей бабушки

Сегодня королева Елизавета II посетила службу в Вестминстерском аббатстве вместе со своей дочерью принцессой Анной.

Служба была организована по случаю празднования столетия Королевского британского легиона. Сегодня свой великолепный наряд в синих оттенках Ее Величество дополнила Russian Brooch королевы Марии, своей бабушки.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Эта брошь королевы Марии была подарком ей на свадьбу в 1893 году российской императрицей Марией Федоровной. Императрица приходилась сестрой свекрови королевы Марии - королевы Александры. Брошь украшена большим бриллиантом квадратной огранки и квадратным сапфиром-кабошоном в оправе из бриллиантов. Елизавета II унаследовала брошь после смерти своей бабушки королевы Марии в 1953 году.

Брошка королевы Елизаветы II / Associated Press

Не часто, но все же Елизавета II надевает украшения на публичные выходы. Например, в этой броши мы видели ее на скачках Royal Ascot в июне 2018 года.

Брошка королевы Елизаветы II / Getty Images

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