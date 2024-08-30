Редкое фото: как принцесса Диана с сыновьями ездила к Ниагарскому водопаду

Это архивное фото было сделано 26 октября 1991 года, счастливая принцесса Диана провела тот день со своими сыновьями.
На снимке принцесса Уэльская запечатлена в темной куртке, похожей на дождевик, как и ее сыновья – старший принц Уильям и младший принц Гарри в похожих луках.
Ее сфотографировали, облокотившись на перила туристического судна Maid of the Mist. Туристическое судно доставляет пассажиров к подножию Ниагарского водопада.
Напомним, на днях мы рассказывали, что к годовщине смерти принцессы Уэльской публике покажут новый фильм о ней. В нем будет рассмотрена автомобильная катастрофа в Париже 1997 года, в результате которой погибла 36-летняя принцесса Уэльская Диана.
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