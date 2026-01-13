- Дата публикации
Редкое фото: как принцесса Диана выглядела за полгода до своей свадьбы с Чарльзом
Фотография была сделана в начале 80-х годов в Британии.
Этот снимок был представлен аукционным домом RR Auction и на нем запечатлена будущая на тот момент принцесса Уэльская Диана и Адам Рассел в юном возрасте.
Фотография была представлена на аукционе фотографий, который прошел в аукционном доме RR Auction в Нью-Гэмпшире.
На этом раннем глянцевом фото, сделанном в газете, изображена юная Диана, лежащая в постели, с другом, сидящим позади нее. На оборотной стороне фотографии стоит штамп «Февраль 1981». В то время Диана работала воспитательницей в детском саду, но уже летом того же года ее жизнь кардинально изменилась, так как она вышла замуж за наследника британского престола — принца Уэльского Чарльза.