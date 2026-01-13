ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
317
Время на прочтение
1 мин

Редкое фото: как принцесса Диана выглядела за полгода до своей свадьбы с Чарльзом

Фотография была сделана в начале 80-х годов в Британии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана

Принцесса Диана / © Getty Images

Этот снимок был представлен аукционным домом RR Auction и на нем запечатлена будущая на тот момент принцесса Уэльская Диана и Адам Рассел в юном возрасте.

Фотография была представлена ​​на аукционе фотографий, который прошел в аукционном доме RR Auction в Нью-Гэмпшире.

Принцесса Диана в 80-х / © Getty Images

Принцесса Диана в 80-х / © Getty Images

На этом раннем глянцевом фото, сделанном в газете, изображена юная Диана, лежащая в постели, с другом, сидящим позади нее. На оборотной стороне фотографии стоит штамп «Февраль 1981». В то время Диана работала воспитательницей в детском саду, но уже летом того же года ее жизнь кардинально изменилась, так как она вышла замуж за наследника британского престола — принца Уэльского Чарльза.

Свадьба принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, июль 1981 год / © Associated Press

Свадьба принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, июль 1981 год / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
317
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie