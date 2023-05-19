Редкое фото: каким был цвет волос королевы Елизаветы II до того, как она покрасилась в платиновый блонд

Королева Великобритании запомнилась публике своими яркими образами и фирменной прической в оттенке платиновый блонд.
Мы уже рассматривали фотографии образов королевы Елизаветы II разных лет. Сегодня хотим показать вам архивный кадр, на котором видно, какой была прическа Ее Величества до того, как она выкрасила волосы в белый цвет.
На этой фотографии Елизавета II улыбается во время вручения призов на Международном дне поло Cartier, состоявшемся в Guards Polo Club, Smith's Lawn в Виндзоре, 28 июля 1991 года. Монарху тогда было 65 лет.
Как видите, волосы королевы седые и не окрашены, но прическа та же, что она носила на протяжении многих лет. Также в ушах мы заметили знакомые жемчужные серьги с бриллиантами – любимцы королевы, а еще тройное ожерелье из жемчуга на шее.
Нынешняя королева Камилла, супруга короля Чарльза III, также по примеру Елизаветы II носит платиновый блонд. Напомним, ранее мы рассказывали, почему Камилла, как и королева, не меняет укладку на протяжении более сорока лет.
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