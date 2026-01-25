ТСН в социальных сетях

Редкое фото принцессы Анны, которое было сделано во время ее первой беременности

Единственная дочь королевы Елизаветы II в браке с капитаном Марком Филлипсом родила двоих детей — сына Питера и дочь Зару.

Принцесса Анна в молодые годы

Принцесса Анна в молодые годы / © Associated Press

На архивном снимке, датированном 1977 годом, принцесса Анна запечатлена во врем своей первой беременности сыном. Она одета в серые джинсы-клеш и длинные светлый свитер с узором, а волосы принцессы завязаны желтым платком в мелкий гороховый принт.

Анна родила сына Питера 15 ноября 1977 года. Он занимает 19-е место в линии наследования престола и является старшим племянником короля Чарльза III, а также старшим внуком покойной королевы Елизаветы II.

Принцесса Анна в 1977 году во время своей первой беременности / © Getty Images

Принцесса Анна в 1977 году во время своей первой беременности / © Getty Images

Кстати, в 2026 году Питер собирается жениться во второй раз на своей возлюбленной Харриетт Сперлинг.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Associated Press

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Associated Press

