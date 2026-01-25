- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
Редкое фото принцессы Анны, которое было сделано во время ее первой беременности
Единственная дочь королевы Елизаветы II в браке с капитаном Марком Филлипсом родила двоих детей — сына Питера и дочь Зару.
На архивном снимке, датированном 1977 годом, принцесса Анна запечатлена во врем своей первой беременности сыном. Она одета в серые джинсы-клеш и длинные светлый свитер с узором, а волосы принцессы завязаны желтым платком в мелкий гороховый принт.
Анна родила сына Питера 15 ноября 1977 года. Он занимает 19-е место в линии наследования престола и является старшим племянником короля Чарльза III, а также старшим внуком покойной королевы Елизаветы II.
Кстати, в 2026 году Питер собирается жениться во второй раз на своей возлюбленной Харриетт Сперлинг.