Редкое фото принцессы Анны, которое было сделано во время ее первой беременности

На архивном снимке, датированном 1977 годом, принцесса Анна запечатлена во врем своей первой беременности сыном. Она одета в серые джинсы-клеш и длинные светлый свитер с узором, а волосы принцессы завязаны желтым платком в мелкий гороховый принт.

Анна родила сына Питера 15 ноября 1977 года. Он занимает 19-е место в линии наследования престола и является старшим племянником короля Чарльза III, а также старшим внуком покойной королевы Елизаветы II.

Кстати, в 2026 году Питер собирается жениться во второй раз на своей возлюбленной Харриетт Сперлинг.

