Редкое семейное фото: как Грейс Келли с детьми и князем Монако отдыхала в Америке
У княгини Грейс Келли и князя Монако Ренье III в браке родилось трое детей.
И хотя Грейс Келли пришлось бросить свою суперуспешную карьеру в Голливуде, чтобы стать женой монакского князя, она нашла радость в материнстве.
В браке, который длился с 1956 по 1982 год Грейс родила сына Альбера (ныне князь Монако Альбер II) и двоих дочерей — принцессу Стефанию и принцессу Каролину.
Мы нашли милое архивное фото семьи, сделанное в те годы, когда дети княгини Монако были еще маленькими. На снимке Грейс крепко держит за руку своего сына, принца Альберта, в то время как ее муж князь Ренье пытается не отставать от дочери, принцессы Каролины, пока королевская семья спешит по подъездной дорожке к бывшему дому голливудской звезды, ставшей принцессой, в пригороде Филадельфии.
Семья Ренье III приезжала тогда в гости к матери Грейс, миссис Джон Б. Келли, в рамках трехнедельного отпуска, проведенного в Америке.
Напомним, ранее мы рассказывали историю жизни и любви Грейс Келли и, как она познакомилась с князем Монако Ренье III.