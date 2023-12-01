Репортеры спросили Кейт и Уильяма о "расизме в королевской семье": как отреагировали Уэльские

Во время визита в Королевский Альберт-холл в Лондоне у Кейт и Уильяма спросили, что они думают по поводу выхода новой книги Омида Скоби.

Скоби выпустил книгу под названием "Финал", где раскрыл много скандальных подробностей о членах королевской семьи Британии. А в голландской версии книги даже были опубликованы имена двух "королевских расистов", которые, как утверждала Меган Маркл в интервью Опре Уинфри, интересовались цветом кожи ее сына Арчи, когда она носила его под сердцем.

Как утверждает автор книги, одной из них была принцесса Кейт. Именно поэтому журналисты, собравшиеся около Королевского Альберт-холла, выкрикивали паре вопросы о книге Уэльским, которые подъехали к театру.

На видео Саймона Перри из People, которое он снял и опубликовал в Instagram, репортеры выкрикивали вопросы о книге "Финал", когда Кейт и Уильям приехали к Альберт-холлу и выходили из автомобиля.

"Ваши Королевские Высочества, есть ли у вас какие-нибудь комментарии по поводу книги Омида Скоби?". "Вы смотрели вчера вечером шоу Пирса Моргана, Ваши Королевские Высочества?", - кричали репортеры в толпе.

Но, принц и принцесса Уэльские не ответили на интересующие журналистов вопросы, а спокойно прошли в середину театра, где их уже ожидали кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль.

Читайте также: