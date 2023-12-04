Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Репутация Меган Маркл снова пострадала: что произошло в этот раз

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
611
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Репутация Меган Маркл снова пострадала: что произошло в этот раз

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская сама вынесла "ссору из дворца", когда рассказала на весь мир, что некоторые члены королевской семьи интересовались цветом кожи ее на тот момент еще не рожденного сына Арчи.

В новой книге Омида Скоби автор называет имена двух людей, которые это говорили. Но, близкие к герцогине источники уверяют, что это не Меган передала Скоби эти имена.

Омид Скоби / © Getty Images
Омид Скоби / Фото: Getty Images

"Меган Маркл и члены команды Сассекских не передавали Омиду Скоби ее письмо королю Чарльзу о двух так называемых "королевских расистах", настаивают источники, близкие к герцогине. Еще в интервью Опре Уинфри Меган говорила, что не хотела, чтобы их имена были названы публично.

Меган и Гарри не комментировали публично ни "Финал", ни скандал, разгоревшийся вокруг голландского перевода книги, обвиняющего короля Чарльза и принцессу Уэльскую в обсуждении цвета кожи Арчи до его рождения.

Как пишет Daily Mail, королевская семья рассматривает возможность судебного иска, и ведущие юристы призвали Сассекских, обычно заботящихся о конфиденциальности, подать в суд на Омида Скоби после того, как он сообщил, что видел имена в письмах, которыми обменивались Меган и король Чарльз III.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

Королевский писатель Фил Дампьер рассказал MailOnline: "Ответственность теперь во многом лежит на Гарри и Меган. Если они не стоят за этой книгой и не верят, что королевские родственники являются расистами, им следует прямо сейчас выйти и заявить об этом. Их молчание говорит о многом, и я не вижу возможности примирения в ближайшее время".

Что ж, похоже, приглашение на Рождество в Сандрингеме Меган и Гарри в этом году таки не получат.

Читайте также:

Новый королевский скандал: в чем Меган Маркл обвиняет королевскую семью

Новый королевский скандал: в чем Меган Маркл обвиняет королевскую семью

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
611
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация