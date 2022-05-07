Решение принято: Меган и Гарри огласили, приедут ли на платиновый юбилей королевы Елизаветы II

Герцог и герцогиня Сассекские официально объявили, что будут присутствовать в Великобритании на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Такое сообщение появилось в Твиттере британского журналиста Омида Скоби.
"Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские рады и гордятся тем, что в июне этого года вместе со своими детьми примут участие в праздновании платинового юбилея королевы", - пишет, Скоби ссылаясь на официального представителя пары.
From a Sussex spokesperson: "Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex are excited and honoured to attend The Queen’s Platinum Jubilee celebrations this June with their children."— Omid Scobie (@scobie) May 6, 2022
Ранее Букингемский дворец заявлял, что королева Елизавета II решила, что приветствовать подданных вместе с ней на балконе будут только старшие члены королевской семьи, выполняющие в полной мере свои королевские обязанности.
Меган и Гарри, а также принц Эндрю, который был лишен королевского патронажа и титулов из-за секс-скандала, не появятся на балконе. Публика увидит там принца Чарльза, герцогиню Камиллу, принца Уильяма и герцогиню Кембриджску, которые будут, скорее всего, с тремя детьми. Возможно также на балконе появятся графиня Софи Уэссекская и принц Эдвард.
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