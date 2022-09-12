Решение за королем: признает ли Чарльз III детей Меган и Гарри принцами

После смерти королевы Елизаветы II дети ее внука принца Гарри и Меган Маркл – Арчи и Лилибет – технически имеют право на титул Их Королевских Высочеств и титулы принца и принцессы.

Правила, установленные королем Георгом V в 1917 году, означают, что Арчи и Лили - как дети сына суверена - также теперь имеют право на титулы Их Королевских Высочеств, пишет Telegraph.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В 2021 году было высказано предположение, что Чарльз - в попытке ограничить количество ключевых членов королевской семьи - намеревался, когда он станет монархом, не допустить, чтобы дети Гарри и Меган стали принцем и принцессой. Но для того, чтобы это фактически произошло, королю Чарльзу III необходимо будет выдать патент на письма, изменяющий право Арчи быть принцем и право Лили быть принцессой.

Пока это не произошло, Арчи и Лили являются принцем и принцессой, независимо от того, решат их родители использовать титулы или нет.

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

На сайте британской королевской семьи пока никаких изменений в титулы детей Сассекских не внесено. Королевские источники сообщают, что этот вопрос решится в течение ближайших десяти дней. Скорее всего, король Чарльз III выразит свою позицию относительно этого вопроса публично, сделав заявление или выпустив стейтмент.

Король Чарльз III с Арчи и Лили

Ранее герцогиня Меган утверждала в громком интервью Опре Уинфри о том, что Арчи не получил титул принца из-за его расы. Однако, когда мальчик родился в 2019 году, он был слишком далек от линии престолонаследия и титул принца ему просто не полагался по праву рождения, так как он был правнуком монарха, но не был первенцем будущего короля (как, например, старший сын принца Уильяма и Кейт – принц Джордж).

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Именно по этой причине Арчи не стал автоматически принцем. Но сейчас все может измениться. Отметим, Кейт и Уильям после восшествия Чарльза на трон получили титул Уэльские, тот самый, который очень много лет принадлежал главному наследнику трона – Чарльзу.

Подробнее о титулах членов семьи мы рассказывали ранее вот здесь и подробно разбирали эту тему вот здесь.

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