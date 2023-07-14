Решила дочерей не затмевать: королева Летиция надела скромное платье на семейный выход

Король Филипп VI и королева Летиция появились на публике вместе со взрослыми дочками.

Королевская чета Испании вместе с дочерьми встретились с попечительским советом Испанского комитета Фонда объединенных мировых колледжей, спонсорами стипендий и выпускниками во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Принцесса Леонор и принцесса София со своими родителями королем Филиппом VI и королевой Летицией / Фото: Getty Images

17-летняя принцесса Леонор появилась на публике в светлом платье длині миди с крупным цветочным принтом от Zara, дополнив наряд кожаными эспадрильями. А ее 16-летняя сестра София надела розовое мини-платье от Sfera и обула цветочные балетки с пряжками. У обеих сестры были распущены длинные волосы.

Королева Летиция достала из своего гардероба белое платье Hugo Boss. Модель прямого силуэта, без рукавов, с поясом на талии и боковыми карманами, а также невысоким разрезом спереди. Королева сочетала наряд с черными босоножками на каблуке с ремешком на пятке. У нее были распущены волосы, а в ушах сверкали жемчужные серьги-висюльки.

Принцесса Леонор и принцесса София / Фото: Getty Images

Король Филипп VI выглядел также гармонично и был одет в серый костюм, светло-голубую рубашку и синий галстук в полоску.

Напомним, уже очень скоро семья отправится на свои традиционные летние каникулы в Пальма-де-Майорку, а мы увидим еще много разных фотографий с прогулок королевской семьи.

Принцесса Леонор и принцесса София / Фото: Getty Images

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