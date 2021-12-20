Решила не рисковать: Елизавета II изменит многолетней традиции празднования Рождества

Здоровье королевы по-прежнему вызывает опасения.

Королева проведет Рождество в Виндзорском замке и не поедет в Сандингем, как это было принято многие годы.

Букингемский дворец подтвердил это решение, которое, как пишет Sky News, является личным и принято после тщательного рассмотрения.

Члены семьи будут посещать Виндзор в праздничный период, но будут приняты разумные меры предосторожности.

На прошлой неделе стало известно, что Ее Величество решила отменить традиционный предрождественский обед с другими членами королевской семьи на фоне опасений по поводу роста числа случаев коронавируса и появления штама "Омикрон".

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