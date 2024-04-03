Решила повторить провокационный образ: как принцесса Диана появилась на публике в платье с декольте

Принцесса Уэльская, в связи со своей должностью, часто посещала различные мероприятия. Поскольку подобных событий всегда было очень много, она вынуждена была повторять некоторые из своих нарядов.

В 1985 году принцесса Диана и ее муж принц Чарльз появились среди гостей официального открытия новой выставки в Британском музее в Лондоне. Для этого мероприятия Диана, которой в то время было всего 23 года, надела черное бальное платье.

Принцесса Диана, 1985 год / Фото: Associated Press

Платье было А-силуэта, у него не было бретелек, а декольте украшали рюши с пайетками. Выполнен наряд был из шелковой тафты, а его авторами являлись дизайнеры Элизабет и Дэвид Эмануэль, которые также сшили ее знаменитое свадебное платье с пышными рукавами и юбкой.

Образ Диана тогда дополнила своей фирменной пышной прической и украшениями с жемчугом - колье и браслетом.

Принцесса Диана, 1985 год / Фото: Getty Images

Однако это платье принцесса надела не впервые. На самом деле оно было довольно скандальным, поскольку несколькими годами ранее, Диана надела его для первого светского выхода в качестве невесты принца и оконфузилась - когда она выходила из машины - наклонилась, и снимки ее декольте, сделанные фотографами в тот момент, были на следующий день везде.

Принцесса Диана, 1981 год / Фото: Getty Images

Также сыграл с Дианой злую шутку и цвет наряда, поскольку черный традиционно используется представителями королевской семьи на похоронах. Как видим, Диана это правило проигнорировала и продолжала носить платье даже спустя много лет.

Принцесса Диана, 1981 год / Фото: Associated Press

В 1997 году Диана решила продать платье на благотворительном аукционе Christie’s.

Платье Дианы / Фото: Associated Press

Платье Дианы / Фото: Associated Press

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