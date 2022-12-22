Решила сэкономить: Меган Маркл вышла на публику в серьгах за 190 долларов

Выбор герцогини немного удивил, но все же она выглядела в этих украшениях очень мило.

В начале декабря герцог и герцогиня Сассекские посетили церемонию вручения премий Роберта Ф. Кеннеди "Пульс надежды", которая прошла в нью-йоркском отеле Hilton Midtown.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

В тот вечер Меган надела белоснежное платье от Модного дома Louis Vuitton с открытыми плечами, драпировкой на юбке и разрезом спереди. Наряд герцогиня дополнила парой туфель-лодочек черного цвета тоже от Louis Vuitton и кольцом с аквамарином, которое ранее принадлежало принцессе Диане.

Но также в этом образе привлекало внимание еще одно украшение - длинные серьги-капли.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Изначально было предположение, что эта пара сережек у нее от какого-то известного ювелирного бренда, например, Cartier, Tiffany & Co. или Bulgari, но благодаря любопытным поклонникам из What Meghan Wore, стало известно, что герцогиня решила надеть относительно бюджетные серьги с позолотой и цирконием от бренда Carolina Herrera. Стоимость украшений - 190 долларов.

Серьги Меган Маркл

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