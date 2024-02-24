"Решимость и сила вдохновляет": король Чарльз III поддержал украинцев

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину король Чарльз III обратился к украинцам и выразил им свою поддержку. Текст обращения Его Величества был опубликован на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Британский монарх отметил, что сила и решительность украинской нации его вдохновляет.

"Решимость и сила украинского народа продолжает вдохновлять, ведь неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и жизнедеятельность вступает в третий трагический год.

Несмотря на огромные трудности и боль, причиненные им, украинцы продолжают проявлять героизм, с которым так тесно их ассоциирует мир.

Их подлинная доблесть перед лицом невыразимой агрессии. Я почувствовал это лично на многих встречах, которые были с украинцами с начала войны, от президента Зеленского и госпожи Зеленской, до новобранцев, которые учатся здесь в Великобритании.

Я продолжаю очень радоваться тому, что Великобритания и наши союзники остаются на передовой международной силе для поддержки Украины в настоящее время таких больших страданий и потребностей. Мое сердце со всеми пострадавшими, помню о них в своих мыслях и молитвах", – отметил король Чарльз III.

Его Величество также опубликовал архивные фотографии. На одной из них король и его супруга, королева Камилла, ставят свечи в Украинском католическом соборе в Лондоне в 2022 году.

На другом фото монарх запечатлен с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Букингемском дворце в прошлом году.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

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