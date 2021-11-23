Ретрофото дня: княгиня Грейс Келли в мехах и с цветами в аэропорту Нью-Йорка

Ретрофото дня: княгиня Грейс Келли в мехах и с цветами в аэропорту Нью-Йорка

Редкое фото княгини Монако Грейс Келли попало нам сегодня в руки.

На снимке, датированном 23 ноября 1958 года, принцесса Грейс и ее муж князь Ренье III прибывают в Нью-Йорк с визитом аж на месяц.

Королевскую чету встретили в аэропорту отец принцессы, подрядчик из Филадельфии Джон Б. Келли, и ее зять Дональд Ле Вайн. Позже они присоединились к матери и сестре принцессы в отеле Stanhope на Манхэттене, где у пары был номер люкс.

Грейс Келли широко улыбается, она в шубе из натурального меха, головном уборе и в белых перчатках. В руках принцесса держит букет роз, у нее на лице черные солнцезащитные очки, а в ушах - серьги-клипсы.

Княгиня Грейс Келли / Associated Press

Ранее мы показывали вам фото, как княжеская пара Ренье и Грейс ходили в театр в Париже.

Грейс Келли и князь Ренье III / Associated Press

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