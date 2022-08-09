Резиновая уточка с поцелуями: пес Патрон показал свою новую игрушку

Пес-сапер Патрон порадовал фолловеров в Instagram новой порцией своих фотографий. На них он показал свою новую игрушку – резиновую утку с красными следами от поцелуев на ней.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Фото сопровождает пост с философскими размышлениями Патрона.

"Мы так нужны этому миру. Мы с тобой — целая система. Ты приносишь мне счастье, а я тебе - любовь. И эта циркуляция счастья и любви заряжает гигантские батареи. Да-да, ты думаешь, как солнце имеет столько энергии, чтобы освещать наши дни? Откуда она берется? Только от сильных чувств и гигантских батарей.

А когда мы ссоримся – где-то в космосе появляется черная дыра. Но даже она о мощной силе тяготения. Без силы тяготения ничего не было бы. Итак, мы так нужны этому миру", — говорится в посте.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Ранее Патрон сообщил печальную новость.

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