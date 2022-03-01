Роберт Де Ниро о войне России с Украиной: "Мы должны что-то сделать... чтобы остановить такую ​​агрессию"

Актер Роберт Де Ниро высказался о вторжении России в Украину, выступая перед студентами Кембриджского университета.

Он рассказал о своей актерской карьере, но когда его спросили, что он думает об Украине, сказал: "Вы должны встать и сказать: "Вы не можете этого делать, это неправильно".

"В мире происходят вещи, и если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете право что-то сказать об этом. Вы должны", — сказал Де Ниро после того, как его спросили о вторжении России в Украину, пишет BBC. "Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно. Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности - в правде".

Актер задался вопросом, сработают ли введенные против России санкции.

"Санкции — я не знаю, как это на самом деле работает, ну, я вроде как знаю, но я не знаю, насколько они кусаются, какие у них зубы — это действительно мне неизвестно. Я боюсь, что это дело будет продолжаться и продолжаться, и людям будет все сложнее просто смотреть на это. Возможно, люди должны занять более сильную позицию. И еще, это ужасная вещь, о которой нужно знать, что у нас есть ядерное оружие, которым люди угрожают… если вы его используете, никого не будет рядом. Я не могу представить, чтобы этот мир был в таком состоянии", - сказал он.

"Но мы должны что-то сделать... чтобы остановить такую ​​агрессию. Демократия - это путь, по которому мы должны идти, чтобы сохранить этот мир в здравом уме и уравновешенности", - сказал Де Ниро.

Напомним, ранее шотландский актер Брайан Кокс на церемонии SAG Awards 2022 в своей речи упомянул о текущей ситуации в Украине. Брайан Кокс эмоционально высказался о конфликте, который потряс весь мир. И восхитился президентом Зеленским.

Читайте также: