Родит уже скоро: брат принцессы Кейт показал новое видео с беременной женой

Брат принцессы Уэльской – Джеймс Миддлтон – опубликовал несколько фотографий с отдыха на яхте.

Джеймс и его жена Ализе Тевене сейчас ждут рождения первенца. Пара наслаждалась последними теплыми днями, отдыхая на яхте в компании своих любимых собак.

Миддлтон опубликовал в Instagram несколько кадров и показал беременную жену. Кадры он сопроводил подписью:

"Солнце, море и песок. Ценю такие моменты и не могу дождаться, когда еще один маленький человек присоединится к нашим приключениям".

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В видео его жена Ализе находится на борту яхты и держит на руках одну из собак. Она стоит спиной к камере, а голова ее собаки лежит у нее на плече.

Миддлтон объявил, что пара ждет первого ребенка 5 июля, опубликовав фотографию Ализе в своем блоге и написал: "Мы не могли быть более взволнованы … ну, Мэйбл может быть ❤️".

Впрочем, показывать, как выглядит живот Ализе сейчас, он все таки не стал.

Напомним, ребенок Джеймса и Ализе станет седьмым внуком для его родителей Кэрол и Майкла Миддлтон. Он также станет новым двоюродным братом или сестрой троих детей принцессы Кейт и принца Уильяма и троих детей Пиппы Миддлтон и ее мужа Джеймса Мэтьюза.

Сегодня, к слову, 6 сентября, Пиппа Миддлтон празднует свое 40-летие. По этому случаю мы собрали для вас подборку фотографий, чтобы показать, как выглядела девушка до того, как стала знаменитой.

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