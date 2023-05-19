Родители Кейт Миддлтон ошеломили неожиданным заявлением

Мама принцессы Уэльской – Кэрол Миддлтон - открыла магазин Party Pieces более тридцати лет назад в 1987 году, когда ее старшей дочери Кейт исполнилось пять лет. Идея пришла после того, как женщина не могла найти необходимые тарелки для праздничного стола в честь дня рождения Кейт. Спустя 36 лет Кэрол и Майкл решили продать свою компанию, благодаря которой они заработали миллионы.

Сообщается, что родители принцессы Уэльской продали бизнес предпринимателю, владеющему, среди прочего, бизнесом по производству мороженого - Джеймсу Синклеру, пишет People. Компания пострадала во время и после пандемии коронавируса. За какую сумму был продан бизнес не сообщается.

В прошлом году 68-летняя Кэрол Миддлтон с гордостью рассказала о происхождении компании и ее месте в ее семье, а также о том, какую роль в ней сыграли трое ее детей — Кейт, Пиппа и Джеймс.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

"Party Pieces буквально выросла вместе с моей семьей, и я очень горжусь этим", — сказала она Sheer Luxe . "Пиппа вела наш блог "Время вечеринки", Джеймс готовил торты, когда он впервые вышел из школы, а Кэтрин разработала нашу категорию "День рождения и ребенок. Мы с мужем были молоды и немного неопытны, но полны энтузиазма, поэтому особо не волновались", — вспоминает Кэрол. "Мы спокойно преодолевали любые ранние неудачи и весело проводили время вместе, строя бизнес. Когда мой муж Майкл и я впервые основали Party Pieces, мы все делали сами. Принимали заказы, наполняли коробки и иногда доставляли товары. Дети тоже часто были с нами после школы. В то время идея для вечеринок была относительно новой, поэтому мы усердно работали над созданием нашей клиентской базы и в основном полагались на случайные письма или телефонные звонки для обратной связи. Моя семья всегда была моей самой большой поддержкой и самыми большими критиками. Их честные отзывы были неоценимы, помогая формировать бизнес. Party Pieces превратился из простой продажи детских товаров в первые дни в курирование товаров для всех видов праздников, в том числе юбилеев, дней рождений, выпускных, свадеб и праздников по случаю рождения детей", - рассказала Кэрол.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Getty Images

Продвижению бизнеса, безусловно, способствовало и то, что Кейт начала встречаться, а впоследствии и вышла замуж за принца Уильяма.

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