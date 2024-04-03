Родители обеспокоены: королева Летиция и король Филипп VI усиливают охрану для дочери Леонор

С момента своего рождения принцесса Леонор – наследница испанского трона - находилась под присмотром службы безопасности, занимающейся ее защитой, и до сих пор ее родители не тревожились по этому поводу.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Но сейчас 18-летней принцессе стало практически невозможно запретить снимать на фото или видео моменты ее личной жизни, сообщают испанские СМИ. Осознавая важную роль, которую принцесса играет в представлении короны, король и королева пытаются сбалансировать королевские обязанности с тем, чтобы их дочери – Леонор и София – могли как можно более нормально проводить свое личное время.

Принцесса Леонор и принцесса София / Фото: Getty Images

Как пишет royalfamily.news, принцессу Астурийскую часто можно увидеть на прогулках в городе Сарагоса, где находится военная академия в которой сейчас учится Леонор. А недавно перед пасхальными каникулами вместе с друзьями принцесса посещала ночной клуб и не пыталась остаться незамеченной, а просто веселилась с друзьями. Приехав, она сразу же присоединилась к толпе на танцполе, без каких-либо зарезервированных или VIP-зон. Говорят, девушка вошла в зал в темных очках, но вскоре надела их на голову и отправилась танцевать. Ее безопасность контролировали четыре телохранителя, но публика могла делать фото Леонор в этот момент.

Принцесса Леонор и ее отец король Филипп VI в военной академии / Фото: Getty Images

Столкнувшись с этой новой реальностью, королевский двор усилил безопасность принцессы, чтобы предотвратить распространение фотографий, которые могут поставить под угрозу репутацию наследницы престола. А ее родители Филипп и Летиция всерьез обеспокоены ночными прогулками дочери. Хотя, как утверждают приближенные ко дворцу источники, никаких ссор между ними не было, но король Филипп VI пообщался с дочерью на эту тему.

Принцесса Леонор и ее мать королева Летиция / Фото: Getty Images

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