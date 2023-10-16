Родители принцессы Кейт оказались в эпицентре громкого скандала

Кэрол и Майкл Миддлтон открыли магазин Party Pieces более тридцати лет назад в 1987 году, компания стала успешной и благодаря этому супруги смогли дать хорошее образование своим троих детям.

Однако во время пандемии коронавируса, когда вечеринки и детские праздники были под запретом, у бизнеса начались проблемы. Миддлтоны взяли кредит, но это не помогло им решить проблему. Летом родители Кейт продали компанию шотландскому предпринимателю, владеющему, среди прочего, бизнесом по производству мороженого - Джеймсу Синклеру.

Майкл и Кэрол Миддлтон / Фото: Getty Images

Но на этом история не закончилась. Стало известно, что родители прицнессы Уэльской подверглись агрессивной рекламной кампании. В их родном поселке Баклбери, где живет семья, были распространены жестокие плакаты на которых сообщалось, что некоторые поставщики недовольны тем, что им все еще задолжали деньги после закрытия Party Pieces, пишет express. Соседы Миддлтонов видели, как их сын Джеймс, который живет также неподалеку, сам срывал эти плакаты, расклеенные в деревне. Такие же плакаты были расклеены и в соседней деревне Яттендон в Вест-Берке.

"Кэрол и Майкл невероятно популярны. Все приходят в ужас от этих плакатов. Несправедливо делать это в их родной деревне, всего в нескольких километрах от того места, где они живут. Их сын Джеймс живет неподалеку, как и Пиппа, которая недавно переехала туда со своей семьей, поэтому им всем придется столкнуться с этим", - говорят соседи.

Кэрол Миддлтон с дочерью Кейт / Фото: Getty Images

Друг семьи, чье имя остается неизвестным, рассказал, что Кэрол Миддлтон невероятно огорчилась из-за того, что бизнес пришлось продать. Ведь это детище всей ее жизни. Согласно проведенной сделке по продаже бизнеса остается неизвестным, должны ли Миддлтоны деньги поставщикам или же с долгами будет расплачиваться новый владелец. Однако ситуация не из приятных, так как семья имеет тесную связь с королем Чарльзом III и такие скандалы им ни к чему.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

Читайте также: