ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

Родной брат принцессы Кейт надел забавные носки с собачками и стал звездой концерта сестры

В свой образ брат принцессы добавил яркий штрих.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Младший брат принцессы Уэльской — 38-летний Джеймс Миддлтон — посетил праздничный концерт «Вместе на Рождество» своей сестры в Вестминстерском аббатстве. На мероприятие он прибыл с женой Ализе Тевене.

Пару застали, когда они вышли на улицу после завершения мероприятия и Ализе была одета в клетчатый наряд от бренда Sézane и в руке несла сумку от Longchamp — бренда, который в студенческие годы очень любила Кейт.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Джеймс же решил свой лаконичный образ разбавить ярким акцентом, которым стали красные носки с вышитыми на них собачками. Это был забавный и оригинальный штрих, который привлек к Миддлтону внимание.

Носки Джеймса Миддлтона / © Getty Images

Носки Джеймса Миддлтона / © Getty Images

Семья принцессы Кейт пришла на мероприятие в одной цветовой гамме, которая состояла только из нескольких цветов. Кейт была в изумрудном пальто, а ее дети и муж в синих нарядах.

Семья принца и принцессы Уэльских / © Associated Press

Семья принца и принцессы Уэльских / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
266
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie