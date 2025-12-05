Родной брат принцессы Кейт надел забавные носки с собачками и стал звездой концерта сестры

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Младший брат принцессы Уэльской — 38-летний Джеймс Миддлтон — посетил праздничный концерт «Вместе на Рождество» своей сестры в Вестминстерском аббатстве. На мероприятие он прибыл с женой Ализе Тевене.

Пару застали, когда они вышли на улицу после завершения мероприятия и Ализе была одета в клетчатый наряд от бренда Sézane и в руке несла сумку от Longchamp — бренда, который в студенческие годы очень любила Кейт.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Джеймс же решил свой лаконичный образ разбавить ярким акцентом, которым стали красные носки с вышитыми на них собачками. Это был забавный и оригинальный штрих, который привлек к Миддлтону внимание.

Носки Джеймса Миддлтона / © Getty Images

Семья принцессы Кейт пришла на мероприятие в одной цветовой гамме, которая состояла только из нескольких цветов. Кейт была в изумрудном пальто, а ее дети и муж в синих нарядах.