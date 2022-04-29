Ролевые игры пропагандистов: "Сестры победы" позировали в костюмах медсестер у российских танков

Когда российских военных преступников будут судить за все, что они натворили на нашей земле, к длинному обвинительному списку совершенных преступлений стоит добавить еще и "пропаганду пошлости".

Оказывается, на оккупированных территориях российские пропагандисты активно используют девушек в пропагандистских целях. В Луганской области организована группа поддержки российского вторжения под названием "Сестры победы".

Сестры победы

Сестры победы

Девицы надевают костюмы медсестер, подозрительно напоминающие ассортимент секс-шопов, с эмблемой "Z" на рукавах и поверх красного креста и позируют с оккупационными войсками. Также псевдомедсестры снимают пропагандистские ролики, в которых поют и танцуют. Тексты песен примерно такие:

"Священные земли, победный май, Россииииия"

Исполняют девушки и классический репертуар:

"Но от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней.

Так пусть же Красная

Сжимает властно

Свой штык мозолистой рукой,

И все должны мы

Неудержимо

Идти в последний смертный бой!"

Девушки, можно сказать, борются на переднем крае российской пропаганды, вдохновляя убийц и насильников уничтожить еще больше украинцев, разрушить их дома и разграбить квартиры.

Сестры победы

У всех участниц в профиле Instagram лозунг "Победим врага вместе, да здравствует наша великая армия!".

Среди "сестер" в основном молодые девушки, например, Алена Бойко.

Алена Бойко

19-летняя Виолетта Москаленко, у которой более 3000 подписчиков в Instagram, — модель, принимавшая участие в Luhansk Fashion Week.

Фото _violetka_konfetkaa

Валерия

Валерия

Анастасия Мигаль - студентка Луганской академии внутренних дел имени Э.А.Дидоренко.

Анастасия Мигаль

Многие "сестры" явно злоупотребляют инъекционной косметологией и выглядят откровенно вульгарно, как, впрочем, и весь "русский мир".

Сестры победы

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