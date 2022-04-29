Ролевые игры пропагандистов: "Сестры победы" позировали в костюмах медсестер у российских танков

Когда российских военных преступников будут судить за все, что они натворили на нашей земле, к длинному обвинительному списку совершенных преступлений стоит добавить еще и "пропаганду пошлости".
Оказывается, на оккупированных территориях российские пропагандисты активно используют девушек в пропагандистских целях. В Луганской области организована группа поддержки российского вторжения под названием "Сестры победы".
Девицы надевают костюмы медсестер, подозрительно напоминающие ассортимент секс-шопов, с эмблемой "Z" на рукавах и поверх красного креста и позируют с оккупационными войсками. Также псевдомедсестры снимают пропагандистские ролики, в которых поют и танцуют. Тексты песен примерно такие:
"Священные земли, победный май, Россииииия"
Исполняют девушки и классический репертуар:
"Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!"
Девушки, можно сказать, борются на переднем крае российской пропаганды, вдохновляя убийц и насильников уничтожить еще больше украинцев, разрушить их дома и разграбить квартиры.
У всех участниц в профиле Instagram лозунг "Победим врага вместе, да здравствует наша великая армия!".
Среди "сестер" в основном молодые девушки, например, Алена Бойко.
19-летняя Виолетта Москаленко, у которой более 3000 подписчиков в Instagram, — модель, принимавшая участие в Luhansk Fashion Week.
Валерия
Анастасия Мигаль - студентка Луганской академии внутренних дел имени Э.А.Дидоренко.
Многие "сестры" явно злоупотребляют инъекционной косметологией и выглядят откровенно вульгарно, как, впрочем, и весь "русский мир".
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