Роман Абрамович: что известно о миллиардере, приближенном к Путину

Роман Абрамович – российский олигарх и бывший владелец ФК "Челси", исполняющий обязанности неофициального представителя президента Путина на переговорах с Украиной. Подробнее о том, кто такой Абрамович и какое отношение имеет к Путину, рассказываем в материале.

Роман Аркадьевич Абрамович родился 24 октября 1966 года в российском городе Саратов. Российский, израильский и португальский предприниматель, миллиардер и государственный деятель. С 10 марта 2022 года находится под санкциями британского правительства как лицо, тесно связанное с Кремлем, а с 15 марта того же года — под санкциями Европейского союза как российский олигарх, имеющий давние и близкие связи с Владимиром Путиным.

Роман Абрамович / Getty Images

Детство и юность

Мать Романа – Ирина Михайленко, украинка, умерла, когда сыну был один год. Семья Ирины бежала из Украины в Саратов в первые дни Второй мировой войны. Была преподавателем музыки. Отец Аарон (Аркадий) – еврей, его родители были белорусскими евреями, жили в Беларуси, а потом - в Литве. После вхождения в августе 1940 года Литвы в состав СССР власти провели депортацию антисоветского населения. Среди него были дед и бабушка Абрамовича вместе с тремя детьми. Они были вывезены и разлучены. Дед умер в лагере НКВД в поселке Решеты Красноярского Края.

Роман рос и воспитывался в семье дяди Лейба Абрамовича и жил в городе Ухта. Позже в 1974 году переехал в Москву к своему второму дяде Абраму Абрамовичу. В 1983 году окончил московскую среднюю школу № 232 и поступил в Ухтинский индустриальный институт на лесотехнический факультет. Учиться не любил, но обладал отличными организаторскими способностями. В 2000 году окончил Московскую государственную юридическую академию.

В 1984—1986 годах проходил срочную военную службу рядовым автовзвода 51-го арсенала ГРАУ в Киржаче.

Начало карьеры

Роман Абрамович / Getty Images

Начинал трудовую деятельность как рабочий-механик в 1987-1989 годах. В конце 1980-х приобрел кооператив "Уют", официальная деятельность которого заключалась в производстве игрушек из полимерных материалов. В конце 1980-х — начале 1990-х занимался малым бизнесом (производство, затем — посреднические и торговые операции), впоследствии переключившись на нефтетрейдерскую деятельность. Также в 1990-х учредил ряд фирм. Позднее сблизился с Борисом Березовским и семьей российского президента Бориса Ельцина. Его организаторские способности помогли Роману обзавестись нужными знакомствами и контактами.

В 1991-1993 годах был директором малого предприятия АВК в Москве, занимался коммерческой и посреднической деятельностью, а также перепродажей нефтепродуктов.

В 1996 году Роман Абрамович вошел в состав совета директоров АО "Ноябрьскнефтегаз", а также возглавил московское представительство "Сибнефти", а в сентябре 1996-го был избран акционерами в совет директоров "Сибнефти". В декабре 1999 года состояние Абрамовича оценивалось в $1,4 млрд. В 2000 по 2008 годах миллиардер был губернатором отдаленной Чукотской области.

Покупка ФК "Челси"

Роман Абрамович / Associated Press

Летом 2003 года Абрамович купил находящийся на грани разорения английский футбольный клуб "Челси", выплатил его долги и укомплектовал команду дорогими футболистами. Ходили слухи, что Роман хотел приобрести российский клуб ЦСКА, но сделка не состоялась. С момента приобретения "Челси" Абрамович фактически переехал в Великобританию. После вторжения России в Украину и введения в связи с этим санкций против российских олигархов Абрамович принял решение продать футбольный клуб.

Состояние

Роман Абрамович находится в топе самых богатых людей Великобритании. Согласно ежегодному рейтингу богатейших людей мира, опубликованному Forbes в марте 2009 года, предприниматель занял 51-е место в списке миллиардеров со всего мира, а также занял вторую строчку в списке российских миллиардеров с капиталом в $8,5 млрд долларов США. Как утверждают британские эксперты, Абрамович не платит британские налоги, предусмотренные для британских налоговых резидентов, так как имеет особый non-domicile status.

Яхты, самолеты и недвижимость

По данным на 2011 год, непосредственно на имя Абрамовича были записаны 2 дома в Великобритании, 2 дома в Колорадо (США), 2 дома на карибском острове Сент-Бартс и дом во Франции. В 2019 году, по версии Forbes, его состояние увеличилось на $1,7 млрд и составляло $12,4 млрд. Он поднялся на 10-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Абрамович владеет тремя яхтами класса люкс. В западных СМИ их называют "Флотом Абрамовича".

Яхта "Eclipse" (в переводе означает "Затмение") достигает почти 170 метров в длину и занимает 3-е место в списке самых длинных моторных яхт в мире. Корпус судна сделан из пуленепробиваемой стали, окна — из бронированного стекла. На борту установлена немецкая система оповещения о ракетном нападении, имеются 2 вертолета (с ангарами, как на боевом фрегате). Стоимость яхты — 340 млн евро.

Яхта "Eclipse" Романа Абрамовича / Associated Press

Яхта "Luna" длиной 115 метров за €100 миллионов является самой крупной экспедиционной яхтой и призвана в случае необходимости заменять "Eclipse".

Яхта "Sussurro" длиной 50 метров в настоящее время постоянно находится в Антибе и используется как судно сопровождения.

А также мини-подлодка, способная погружаться на глубину до 50 метров.

Яхта "Pelorus" / Associated Press

Авиапарк Абрамовича состоит из "Боинга 767" за 56 миллионов фунтов стерлингов, "Боинга" бизнес-класса за 28 миллионов фунтов стерлингов и двух вертолетов по 35 миллионов фунтов стерлингов каждый.

В мае 2021 года Абрамович оказался на восьмой строчке в рейтинге самых богатых бизнесменов Великобритании по версии The Sunday Times. Его состояние оценивается в 12,1 млрд фунтов (это порядка 17,16 миллиардов долларов. В российском рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года журналом Forbes, Роман Абрамович занимает 12-е место с состоянием 14,5 млрд долларов. За прошедший год его состояние выросло на 3,2 млрд долларов.

Семья

Роман Абрамович был трижды женат. Первая жена – Ольга Лысова, вторая – Ирина Маландина (в этом браке у пары родилось пятеро детей – три дочери и два сына). Третья жена – Дарья Жукова, дочь российского предпринимателя еврейского происхождения Александра Борисовича Жукова (в браке родилось двое детей, сын и дочь). В августе 2017 года пара развелась.

Роман Абрамович с дочерью Софией / Getty Images

Роман Абрамович и Даша Жукова / Getty Images

Известно, что Роман Абрамович выступает в качестве неофициального посредника на переговорах между Украиной и Россией в Турции сегодня, которые проходят под руководством президента Турции Эрдогана. Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин лично одобрил участие миллиардера Абрамовича в мирных переговорах. Хотя на протяжении многих лет Роман Абрамович старался избегать ассоциаций с Путиным.

Роман Абрамович и Владимир Путин / Getty Images

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