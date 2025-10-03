- Дата публикации
Роман бельгийской наследницы с известным принцем: дворец дал первый публичный комментарий
Появившаяся в сети фотография бельгийской принцессы Елизаветы и принца Георга Лихтенштейнского вселяла надежду на новый королевский роман, и дворец наконец прокомментировал снимок.
После появления фотографии 23-летней принцессы Елизаветы и 26-летнего принца Георга Лихтенштейнского некоторые надеялись, что намечается современный королевский роман. Однако личный секретарь наследного принца Алоиса, отца Георга, заявил журналу Soir mag, что снимок — «подделка, созданная с помощью искусственного интеллекта».
Ранее журналисты уточняли у бельгийского королевского дворца, правдив ли снимок, на что получили ответ: «Мы в курсе, но не комментируем. Мы даже не знаем, настоящая ли это фотография или результат работы искусственного интеллекта».
Напомним, принцесса Елизавета — наследница бельгийского престола после своего отца, короля Филиппа. В июне король заявлял о возможности отречения от престола, чтобы освободить место для своей дочери, но не уточнил, когда именно это может произойти.
Он лишь сказал, что продолжает пока работать на благо Бельгии, чтобы его дочь смогла получить образование.