Роман бельгийской наследницы с известным принцем: дворец дал первый публичный комментарий

Принцесса Елизавета и Георг Лихтенштейнский / © Getty Images

После появления фотографии 23-летней принцессы Елизаветы и 26-летнего принца Георга Лихтенштейнского некоторые надеялись, что намечается современный королевский роман. Однако личный секретарь наследного принца Алоиса, отца Георга, заявил журналу Soir mag, что снимок — «подделка, созданная с помощью искусственного интеллекта».

Ранее журналисты уточняли у бельгийского королевского дворца, правдив ли снимок, на что получили ответ: «Мы в курсе, но не комментируем. Мы даже не знаем, настоящая ли это фотография или результат работы искусственного интеллекта».

Принцесса Елизавета и Георг Лихтенштейнский

Напомним, принцесса Елизавета — наследница бельгийского престола после своего отца, короля Филиппа. В июне король заявлял о возможности отречения от престола, чтобы освободить место для своей дочери, но не уточнил, когда именно это может произойти.

Георг Лихтенштейнский / © Getty Images

Он лишь сказал, что продолжает пока работать на благо Бельгии, чтобы его дочь смогла получить образование.