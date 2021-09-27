Романтический танец и музыкальный подарок: семья трогательно поздравила Петра Порошенко с днем рождения

Марина Порошенко показала, какой сюрприз она с детьми приготовила для мужа.

Вчера, 26 сентября, пятый президент Украины Петр Порошенко праздновал свой день рождения. Ему исполнилось 56 лет. В этот день семья экс-президента организовала для него сюрприз — вечер незабываемых эмоций, к которому готовилась две недели.

Как все было, Марина Анатольевна показала в Facebook.

"Все мы хотели подарить нашему имениннику эмоции. Ведь именно они наполняют нашу жизнь смыслом, дают энергию и силы двигаться вперед", — написала бывшая первая леди в посте к видео.

День рождения Петра Порошенко / Instagram Марины Порошенко

В одном из заведений Петра Алексеевича встретила его жена. Она предложила ему вспомнить незабываемые мгновения и ценные эмоции в жизни: как она провожала его в армию, как рождались их дети и внуки, как Петр Алексеевич давал присягу на верность Украине, как украинцы приветствовали создание Единой Поместной Церкви Украины.

День рождения Петра Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Затем под символическую для них мелодию из фильма "Ромео и Джульетта" Марина Анатольевна пригласила мужа на белый танец. Это было трогательно до слез.

День рождения Петра Порошенко / Instagram Марины Порошенко

После этого экс-первая леди отодвинула штору, и Порошенко увидел, что эту песню на музыкальных инструментах играли его дети. Он был приятно удивлен.

Далее Петру Алексеевичу вынесли праздничный торт и засыпали их конфетти.

День рождения Петра Порошенко / Instagram Марины Порошенко

"Ко дню рождения Петра Алексеевича мы устроили вечер незабываемых эмоций, а в этом нам помогла волшебная мелодия из фильма "Ромео и Джульетта" в исполнении наших детей. Именно на этот фильм будущий муж пригласил меня в кино в далеком 1983. Эта лента и музыка из нее с тех пор стали символом нашей любви. С днем рождения тебя, мой самый родной. Я тебя люблю", — написала Марина.

Фото из празднования госпожа Порошенко опубликовала на своей вновь странице в Instagram.

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