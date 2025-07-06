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Романтичная традиция: Меган Маркл показала, какие кексы спекла с принцем Гарри и детьми
Меган Маркл делится селфи со второго свидания с принцем Гарри, рассказывая о традициях празднования Дня независимости, которые они соблюдают.
43-летняя Меган опубликовала в Instagram селфи, на котором она обнимается с ее мужем 40-летним Гарри, а также две фотографии красно-бело-синих кексов в стиле Дня независимости.
«Наше второе свидание состоялось 4 июля 2016 года, и Х принес мне кексы, чтобы отпраздновать это событие», — начала свою подпись герцогиня Сассекская. «Теперь, спустя столько лет, наши двое детей следуют этой традиции», — написала Меган в подписи. «С Днем независимости! Пусть ваш день будет таким же сладким, как эти кексы», — добавила она.
На первой фотографии из серии запечатлен поднос с кексами, которые она и Гарри испекли в пятницу вместе со своими двумя детьми, 6-летним Арчи и 4-летней Лилибет. На последней фотографии запечатлен кекс, который Гарри принес ей в 2016 году.
Также пара поделилась совместным селфи снимком.
Напомним, Меган Маркл опубликовала и новое видео в блоге своего бренда As Ever в честь Дня независимости США и показала, как собирала праздничную доску с мясными деликатесами и фруктами.