Роскошна в белом: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на приеме в Иордании

Накануне перелета в Египет у королевской пары Великобритании состоялось еще одно официальное мероприятие в Иордании.
Принц Уэльский и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла присутствовали на приеме по случаю их официального визита, который прошел в Аммане, Иордания, во второй день их турне по Ближнему Востоку.
В этот день 74-летняя герцогиня выглядела элегантно и сдержанно в белом пальто-тунике и белых брюках, которые дополнила туфлями на танкетке с вышивкой, а также золотым клатчем. Неизменными в ее образе были несколько подвесок на шее, а также она надела серьги-висюльки с жемчужными камнями. Вечерняя укладка и более насыщенный макияж дополняли образ Ее Высочества.
Принц Чарльз появился перед публикой в темно-синем костюме, белой рубашке и светлом галстуке в мелкую крапинку.
На следующий день пару приветствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его супруга Энтиссар Амер в президентском дворце в Каире.
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