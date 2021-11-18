Роскошна в белом: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на приеме в Иордании

Роскошна в белом: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на приеме в Иордании

Накануне перелета в Египет у королевской пары Великобритании состоялось еще одно официальное мероприятие в Иордании.

Принц Уэльский и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла присутствовали на приеме по случаю их официального визита, который прошел в Аммане, Иордания, во второй день их турне по Ближнему Востоку.

В этот день 74-летняя герцогиня выглядела элегантно и сдержанно в белом пальто-тунике и белых брюках, которые дополнила туфлями на танкетке с вышивкой, а также золотым клатчем. Неизменными в ее образе были несколько подвесок на шее, а также она надела серьги-висюльки с жемчужными камнями. Вечерняя укладка и более насыщенный макияж дополняли образ Ее Высочества.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз появился перед публикой в темно-синем костюме, белой рубашке и светлом галстуке в мелкую крапинку.

На следующий день пару приветствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его супруга Энтиссар Амер в президентском дворце в Каире.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в Египте / Getty Images

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