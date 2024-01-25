Роскошна в изумрудном костюме: королева Матильда посетила торжественный прием

Король и королева Бельгии организовали еще один новогодний прием в замке Лакен в Брюсселе.

В этот раз Их Величества принимали в гостях представителей НАТО и организации SHAPE (Верховного штаба союзных государств в Европе).

На приеме королева Матильда появилась в изумрудном коротком жакете с крупным воротником и пуговицами, и юбке длины до колен, а обула крокодиловые туфли-лодочки на каблуках.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда надела серьги с английской застежкой и прозрачными камнями, пару золотых браслетов и часы, волосы собрала в прическу и сделала макияж. Ее супруг король Филипп выбрал для выхода темно-синий костюм, белую рубашку и пестрый галстук.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Днем ранее королевская чета появилась на другом торжественном приеме, где Ее Величество блистала в синем платье с открытой спиной. Наряд этот Матильда носила не впервые.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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