Роскошная бриллиантовая тиара, которой 146 лет: что известно об украшении, которое недавно носила принцесса Амалия

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

На прошлой неделе принцесса принимала участие в государственном банкете в честь визита президента и первой леди Финляндии. Старшая дочь королевской четы Нидерландов прибыла на торжество в элегантном тюлевом платье цвета шампанского от Jenny Packham, с пышной юбкой и кейпом, дополнив современный наряд многочисленными историческими бриллиантовыми украшениями из королевских хранилищ.

Нидерландская королевская семья на банкете / © Getty Images

Принцесса Амалия носила в тот вечер тиару-бандо, украшенную массивными круглыми бриллиантами, которая восходит к временам королевы Эммы, получившей ее в качестве свадебного подарка в 1879 году. По данным The Court Jeweller, тиара содержит более 100 каратов бриллиантов и изначально представляла собой ожерелье. В 1930-х годах королева Вильгельмина (прапрабабушка Амалии) превратила ожерелье своей матери в тиару, и сегодня это одна из самых часто носимых украшений королевы Максимы (матери Амалии).

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Помимо тиары принцесса Оранская впервые и невероятное ожерелье, которое ее прапрапрабабушка получила в качестве свадебного подарка. По данным The Royal Watcher, покойная королева получила от нидерландского народа бриллиантовый нагрудник (по сути, огромную брошь) и бриллиантовое ожерелье-ривьеру, когда вышла замуж за короля Нидерландов Виллема III.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Огромный бледно-желтый бриллиант весом 30 карат в центре нагрудника можно снять и носить как кулон с ожерельем, как это сделала Амалия, и королева Максима надевала его так же, как и ее дочь, когда присутствовала на банкете по случаю отречения от престола своей свекрови, королевы Беатрикс, в 2013 году.

Король Виллем-Александр, принцесса Беатрикс и королева Максима на балконе Королевского дворца после отречения от престола и перед инаугурацией короля Виллема-Александра 30 апреля 2013 года в Амстердаме / © Getty Images

Интересно наблюдать за тем, какие тиары носит на важные мероприятия принцесса Оранская, которой однажды также предстоит стать королевой Нидерландов.