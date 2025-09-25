- Дата публикации
Роскошная и без ботокса: королева Максима продемонстрировала натуральную красоту и золотой образ
Королева Максима абсолютно точно не переживает о морщинах на своем лице.
Ее Величество королева Нидерландов продолжает находиться в США, куда приехала, как Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия.
Вчера Максима выступала на сцене во время мероприятия «Следующие три миллиарда в Генеральной Ассамблее ООН» в отеле New York Marriott в Нью-Йорке. На мероприятие она приехала в золотом ансамбле — твидовом комбинезоне и коротком жакете сверху от ME + EM, дополнив его туфлями-лодочками из замши Gianvito Rossi, которые носила днем ранее.
Также королева собрала часть волос заколкой, открыв лоб и не стесняясь продемонстрировав морщины на лбу. Отчетливо видно, что Максима не использует ботокс или другие «уколы красоты», чтобы выглядеть моложе.
В интервью журналу Amsterdam Stijl визажист Мишель Стерн рассказала: «Королеве не нравятся лица, похожие на маски, на которых не остается никакого выражения. Ее самый главный секрет — это, несомненно, ее улыбка. Просто заразительная и обаятельная».
Свой очередной эффектный образ королева дополнила жемчужными серьгами-висюльками, несколькими браслетами на запястье и часами на черном кожаном ремешке. В макияже Максима сделала акцент на глаза и блеском подчеркнула губы.
Напомним, в Нью-Йорке королева продемонстрировала уже несколько образов. Также в этой поездке ее сопровождает дочь Катарина-Амалия, которая приехала на это же мероприятие в миниатюрном платье.