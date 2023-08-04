Роскошная женщина: 84-летняя королева София появилась на публике в костюме с анималистическим принтом

Королева вышла в свет в эффектном наряде и на каблуках.
На Майорке состоялся традиционный летний прием и ужин для чиновников и представителей культуры Балеарских островов. На мероприятие было приглашено более 500 человек.
Встречала высокопоставленых гостей королева Летиция с мужем королем Филиппом VI, а также его мать королева София. Женщине 84 года, но она продолжает поражать своим стилем и вкусом.
В этот раз на публику София вышла в свободном и легком костюме, который состоял из удлиненной блузы с длинными рукавами фасона "епископ" и широких штанов.
У наряда был анималистический принт, а вот дополнила она его черным клатчем, черными туфлЯми на невысоком каблуке и множеством украшений на запястьях и пальцах, а также длинным колье на шее.
Невестка Софии - 50-летняя королева Летиция - также была изумительной. Супруга монарха надела изысканное бело-голубое платье с экзотическим принтом, которое подчеркивало ее утонченные плечи.
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