Роскошно и эксклюзивно: самые знаменитые свадьбы президентов, их родных и друзей в Белом доме

Список тех, кому посчастливилось сыграть свадьбу в этой знаменитой резиденции, не так велик, как может показаться.

19 ноября старшая внучка президента США Джо Байдена - Наоми - вышла замуж. Женихом стал юрист Питер Нил, с которым девушка была помолвлена с сентября 2021 года.

Свадьба Наоми Байден и Питера Нила / Фото: Getty Images

Пышную свадьбу сыграли на Южной лужайке Белого дома. Церемония прошла в присутствии около 250 гостей.

Наоми шла к алтарю в роскошном белом платье с кружевом от бренда Ralph Lauren и длинной фате.

Свадьба Наоми Байден и Питера Нила / Фото: Getty Images

По такому случаю мы решили вспомни, а кто же еще праздновал свадьбы в президентской резиденции. По данным Исторической ассоциации Белого дома, здесь было проведено всего 18 задокументированных свадеб и четыре приема (с клятвами, проведенными в другом месте). Фото и картины, сделанные в те праздничные дни, дошли до наших дней не все, но все же предлагаем взглянуть на некоторые.

2 июня 1886 года президент Гровер Кливленд женился на Фрэнсис Фолсом в Голубой комнате. Кливленд - единственный президент США, который женился в Белом доме.

Свадьба президента США Гровера Кливленда и Фрэнсис Фолсом в Белом доме, Вашингтон. На изображении мать невесты Эмма Фолсом целует свою дочь после церемонии / Фото: Getty Images

17 февраля 1906 года Элис Ли Рузвельт - дочь президента Теодора Рузвельта - вышла замуж за представителя Огайо Николаса Лонгворта в Восточной комнате.

Президент Теодор Рузвельт (справа) со своей дочерью Элис и зятем Николасом Лонгвортом по случаю их свадьбы / Фото: Getty Images

Декорации для свадьбы Элис Рузвельт в Восточном зале Белого дома / Фото: Getty Images

9 декабря 1967 года Линда Берд Джонсон - дочь президента Линдона Джонсона и первой леди Клаудии "Леди Берд" Джонсон - вышла замуж за капитана Чарльза С. Робба в Восточной комнате.

Президент Линдон Джонсон сопровождает дочь Линду вниз по лестнице перед свадебной церемонией в Восточном зале Белого дома / Фото: Getty Images

Согласно изданию The Washington Post, Линда Робб говорила, что вопрос о том, где она выйдет замуж, не стоял, ведь это должен был быть только Белый дом: "Это то место, где я жила. Это красивая обстановка. Это было легкое решение", - рассказала она.

Линда Джонсон и Чарльза С. Робб разрезают свадебный торт / Фото: Getty Images

6 августа 1966 года вышла замуж еще одна дочь президента Линдона Джонсона и первой леди Клаудии - Люси. Супругом девушки стал Патрик Ньюджент, однако свадьба прошла Храме Непорочного Зачатия в Вашингтоне, а вот свадебный прием пара провела в Белом доме.

Люси Джонсон и Пэт Ньюджент разрезают свадебный тортом в Белом доме, а президент и первая леди наблюдают за ними / Фото: Getty Images

12 июня 1971 года Триша Никсон - дочь президента Ричарда Никсона и первой леди Патрисии Никсон - вышла замуж за Эдварда Финча Кокса в Розовом саду.

Эдвард Финч Кокс сопровождает свою невесту, Тришу Никсон, по проходу после их свадьбы в Розовом саду Белого дома / Фото: Getty Images

Триша решила сделать так, чтобы о ее свадьбе узнали все - документы Президентской библиотеки Никсона включают пресс-релизы с подробным описанием меню на свадьбе, посуды и рецепта свадебного торта. Свадьбу освещало 500 журналистов. В тот вечер телерепортаж с мероприятия смотрели 110 миллионов человек - более половины населения США.

Президент Никсон и первая леди позируют с молодоженами, их дочерью Тришей и зятем Эдвардом Финчем Кокс, после свадьбы в розовом саду / Фото: Getty Images

Также в Белом доме сыграли свадьбы две дочери президента Вудро Вильсона, администратор и советник президента Франклина Рузвельта, брат Хиллари Клинтон, официальный фотограф Белого дома Пит Соуза.

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