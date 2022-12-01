Роскошно и эксклюзивно: самые знаменитые свадьбы президентов, их родных и друзей в Белом доме

Список тех, кому посчастливилось сыграть свадьбу в этой знаменитой резиденции, не так велик, как может показаться.
19 ноября старшая внучка президента США Джо Байдена - Наоми - вышла замуж. Женихом стал юрист Питер Нил, с которым девушка была помолвлена с сентября 2021 года.
Пышную свадьбу сыграли на Южной лужайке Белого дома. Церемония прошла в присутствии около 250 гостей.
Наоми шла к алтарю в роскошном белом платье с кружевом от бренда Ralph Lauren и длинной фате.
По такому случаю мы решили вспомни, а кто же еще праздновал свадьбы в президентской резиденции. По данным Исторической ассоциации Белого дома, здесь было проведено всего 18 задокументированных свадеб и четыре приема (с клятвами, проведенными в другом месте). Фото и картины, сделанные в те праздничные дни, дошли до наших дней не все, но все же предлагаем взглянуть на некоторые.
2 июня 1886 года президент Гровер Кливленд женился на Фрэнсис Фолсом в Голубой комнате. Кливленд - единственный президент США, который женился в Белом доме.
17 февраля 1906 года Элис Ли Рузвельт - дочь президента Теодора Рузвельта - вышла замуж за представителя Огайо Николаса Лонгворта в Восточной комнате.
9 декабря 1967 года Линда Берд Джонсон - дочь президента Линдона Джонсона и первой леди Клаудии "Леди Берд" Джонсон - вышла замуж за капитана Чарльза С. Робба в Восточной комнате.
Согласно изданию The Washington Post, Линда Робб говорила, что вопрос о том, где она выйдет замуж, не стоял, ведь это должен был быть только Белый дом: "Это то место, где я жила. Это красивая обстановка. Это было легкое решение", - рассказала она.
6 августа 1966 года вышла замуж еще одна дочь президента Линдона Джонсона и первой леди Клаудии - Люси. Супругом девушки стал Патрик Ньюджент, однако свадьба прошла Храме Непорочного Зачатия в Вашингтоне, а вот свадебный прием пара провела в Белом доме.
12 июня 1971 года Триша Никсон - дочь президента Ричарда Никсона и первой леди Патрисии Никсон - вышла замуж за Эдварда Финча Кокса в Розовом саду.
Триша решила сделать так, чтобы о ее свадьбе узнали все - документы Президентской библиотеки Никсона включают пресс-релизы с подробным описанием меню на свадьбе, посуды и рецепта свадебного торта. Свадьбу освещало 500 журналистов. В тот вечер телерепортаж с мероприятия смотрели 110 миллионов человек - более половины населения США.
Также в Белом доме сыграли свадьбы две дочери президента Вудро Вильсона, администратор и советник президента Франклина Рузвельта, брат Хиллари Клинтон, официальный фотограф Белого дома Пит Соуза.
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