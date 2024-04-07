Роскошно и красиво: мэр Мадрида женился на аристократке - родственнице королевской семьи

В Испании состоялось радостное и красивое событие - свадьба мэра Мадрида Хосе Мартинеса Алмейда и аристократки - родственницы королям Испании - Терезы Уркихо -и-Морено. Венчание состоялась в церкви Сан-Франциско де Борха, а среди многих присутствующих были отрекшийся от престола король Испании Хуан Карлос I, инфанты Елена и Кристина и их дети.

Невеста надела прямое белое винтажное платье из фактурной ткани. Наряд является семейной реликвией, но она его дополнила фатой, и шлейфом. Ранее платье носили ее бабушка и мать

Также невеста обула туфли на каблуках, в руках у нее был нежный букет, а вот волосы она собрала в элегантный низкий пучок. Тиару Тереза не надела, но вот уши украсила серьгами с большими камнями.

Тереза Уркихо -и-Морено с отцом идед под венец / Фото: Getty Images

Жених отдал предпочтение классическому костюму-тройке с сюртуком и полосатыми серыми брюками.

Хосе Мартинес Алмейда и Тереза Уркихо -и-Морено / Фото: Getty Images

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