Роскошно выглядит: 81-летняя Нэнси Пелоси появилась в стильном брючном костюме и на каблуках

Политик решила повторить образ.

Спикер палаты представителей США - Нэнси Пелоси - посетила Мюнхенскую конференцию по безопасности. Во время брифинга, в котором также участвовали эксперты по безопасности, политики и влиятельные люди со всего мира, 81-летняя Пелоси говорила об Украине и агрессии России.

Для деловой встречи политик выбрала стильный брючный костюм, который состоял из зауженных брюк светло-коричневого оттенка, а также удлиненного жакета с принтом и крупными пуговицами.

Нэнси Пелоси / Getty Images

Дополнили образ Пелоси крупные жемчужные украшения, часы на руке, серые туфли-лодочки, легкий макияж и элегантная укладка.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Но в этом образе спикер палаты представителей США уже появлялась на публике. Свой интересный костюм она надевала в начале этого месяца для еженедельной пресс-конференции на Капитолийском холме, в Вашингтоне.

Нэнси Пелоси / Getty Images

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