Пока Путин отдает приказы убивать украинцев, оппозиционная команда Алексея Навального работает для того, чтобы показать людям другую правду, которую от них скрывают.

Олег Емельянов, связанный с находящимся в заключении лидером оппозиции Алексеем Навальным, проанализировал взломанные недавно записи сервиса Яндекс.Еда, которые стали общедоступными. И выяснилось, что в один из пентхаусов, где, как предполагается, живет "тайная дочь путина" Елизавета Кривоногих, постоянно заказывали еду.

Елизавета Кривоногих, фото с удаленного аккаунта Луизы Розовой

Взломанная база данных показывает, что в роскошные апартаменты 19-летней Луизы Розовой (под таким псевдонимом девушка вела блог в Instagram) регулярно привозили еду.

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Издание Daily Mail опубликовала снимки шикарного особняка в Санкт-Петербурге, в закрытом квартале на набережной Фонтанки, построенном немецкой строительной компанией Engel & Voelkers как "клубный дом" с множеством "элитных квартир".

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Дом с высококлассной дизайнерской отделкой и мебелью итальянского дизайнера Роберто Молона в элегантном и легком стиле ар-деко. В доме вся сантехника и кухонная техника от ведущих немецких и итальянских производителей и все продумано для создания максимального комфорта, удобства и сказочной атмосферы красоты, комфорта и уюта в комплексе.

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Олег Емельянов проанализировал информацию, сообщив, что у бывшей любовницы Путина Светланы Кривоногих, которая является матерью 19-летней Елизаветы Кривоногих, есть квартира общей площадью 400 квадратных метров на набережной реки Фонтанки. "Спасибо за наводку Луизе Владимировне (Розовой), которая заказывала еду по этому адресу", - говорит Емельянов и, которая, похоже, "спалила" адрес просто заказывая себе еду.

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Еще совсем недавно до западных санкций против России этот особняк стоял 1,7 миллионов фунтов стерлингов. За последний месяц его стоимость упала до 1,28 миллионов. Напомним, ранее девушка вынуждена была закрыть свой блог в Instagram, так как на нее обрушилась волна хейта за то, что ее предполагаемый отец убивает людей в Украине.

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

В одном из комментариев говорилось: "Ты что, в бункере сидишь? Как крыса?", а в другом утверждалось, что она "дочь убийцы и военного преступника".

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Пентхаус, где живет тайная дочь Путина / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

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