Роскошные елки, голуби и звезды: Джилл Байден красиво украсила Белый дом к Рождеству

Первая леди США показала рождественский декор в резиденции президента.

Первая леди США – Джилл Байден, вканун Рождества впервые как хозяйка украсила Белый дом. Тема оформления официальной резиденции президента США в этому году - "Подарки от сердца", пишет Daily Mail.

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

"Подарки от сердца станут темой праздничного сезона в Белом доме в 2021 году. Источником вдохновения для этой темы послужили небольшие добрые дела и переживания, которые подняли нам настроение в этом году и на протяжении всей пандемии", - сказала Джилл Байден.

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

Украшать Белый дом Джилл помогали более 100 волонтеров на протяжении недели.

Было использовали 41 рождественскую елку, 1800 метров ленты, 25 венков, более 300 свечей, 78 тысяч огоньков и более 10 тысяч украшений.

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

Знаменитый Белый дом из имбирных пряников, который выставлен в Государственной столовой, был вдохновлен "благодарностью и восхищением передовыми работниками нашей страны, которые поддерживали нашу страну в условиях глобальной пандемии", - говорится в сообщении Белого дома.

Белый дом / Associated Press

В резиденции президента также представлена выставка из восьми копий общественных зданий – больницы, продуктового магазина, почты, школы, заправки, церкви, пожарной части, полиции, которые не прекращали свою деятельность во время пандемии коронавируса.

Белый дом / Associated Press

Для украшения этих экспонатов кондитеры использовали 11 кг глазури, 54 кг пастилы и 15 кг шоколада.

В коридорах развешены голуби и звезды, которые символизируют мир и свет – те ценности, которые несли людям работники служб во время пандемии COVID-19.

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

Елки украшены фотографиями Джо и Джилл Байденов, членов их семьи, а также снимки предыдущих хозяев Белого дома – бывших президентов и их жен.

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

На каминах развешены чулки для подарков с вышитыми именами внуков Байденов.

Белый дом / Associated Press

Президентская чета заявила, что они хотели, чтобы праздничный декор был сосредоточен на "вере, семье и дружбе''.

Белый дом / Associated Press

"То, что мы считаем священным, объединяет нас и преодолевает расстояние, время и даже ограничения пандемии: вера, семья и дружба; любовь к искусству, учебе и природе; благодарность, служение и сообщество; единство и мир. Это дары, которые связывают воедино сердечные струны нашей жизни. Это подарки от сердца", - написали Джо и Джилл Байдены в приветственном письме в начале памятного путеводителя по праздникам Белого дома на 2021 год.

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

Во время презентации для прессы рождественского и новогоднего декора Белого дома играл оркестр морской пехоты США.

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

На протяжении рождественских и новогодних праздников будет возможность виртуально побывать и осмотреть Белый дом через Instagram, Google Maps Street View, Snapchat и другие платформы.

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

Белый дом / Associated Press

В нашем материале можно посмотреть, как в прошлом году экс-первая леди США Мелания Трамп украсила Белый дом.

Ранее госпожа Байден торжественно встретила рождественскую елку возле белого дома. На ней было малиновое пальто и жемчужные украшения.

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