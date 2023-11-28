Роскошные елки, игрушечная кондитерская, олени и 142 тысячи огоньков: как украсили Белый дом к Рождеству

Тема декора этого года — "Магия, чудо и радость".

Белый дом официально готов к рождественским праздникам. Джилл Байден презентовала праздничное убранство президентской резиденции. Тема декора этого года звучит так: "Магия, чудо и радость". Декорации были продуманы так, чтобы они вызывали у взрослых настоящую детскую радость и приятные воспоминания из детства.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Первой леди помогали украшать Белый дом 300 дизайнеров и декораторов. Масштабы рождественской отделки просто впечатляют. Было использовано 98 елок, 34 тысячи украшений, 142 тысячи огоньков, 72 венка с красными лентами, более 22 тысяч колокольчиков, 350 свечей и 4600 метров лент, пишет News Yahoo.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Здесь много оленей, украшений в виде конфет и других вкусностей и невероятное количество самых разнообразных игрушек.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Главная елка, высотой 5,6 м, традиционно расположена в Голубой комнате. Вокруг нее ездит игрушечный поезд.

Фото: Associated Press

Столовая Белого дома превратилась в настоящую мастерскую Санты – здесь и красивые елки, и эльфы со станками, разные инструменты для создания игрушек и подарки, которые ждут в свою очередь для упаковки.

Особое место отведено для традиционного пряничного Белого дома. Для его изготовления использовали 40 листов теста для сахарного печенья, 40 листов пряничного теста, 41 кг пастилы, 14 кг шоколада и 23 кг глазури.

Фото: Associated Press

Китайская комната напоминает настоящую кондитерскую, где продают выпечку. Красная комната посвящена праздничному рукоделию, а Вермейловская – музыке. Здесь есть большие фигуры оркестра морской пехоты с вращающимися трубами.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Библиотека превратилась в детскую комнату с тематикой сказок: она украшена мерцающими звездами, золотыми лунами, игрушками и книгами. Государственная столовая и Восточная комната красиво украшены деревьями, адвент-календарями и оленями.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

"На нынешние праздники в Белом доме наша тема вдохновляется тем, как дети испытывают этот праздничный сезон: полностью присутствуют в красоте и щедрости вокруг себя, их ощущения воспалены, сердца открыты для "Магии, Чудес и Радости" сезона.

У нас есть волшебные сани Санты, подвешенные в воздухе в Большом фойе, рабочий поезд, бегущий вокруг официальной елки Белого дома, и пряничный Белый дом, празднующий 200-летие любимого детства. Это была ночь перед Рождеством!

Во время каникул ждем тысячи посетителей Белого Дома — "Народного Дома". Пусть воспоминания, сделавшие этот сезон отпусков, напомнят нам всем о благословении, которое является нашей Нацией", – написала Джилл Байден в посте в Instagram.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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